Intervistato da TMW, Pietro Vierchowod, ex difensore, ha fatto una panoramica sui difensori di oggi e sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole:
Vierchowod: “I difensori di oggi poca roba, i più bravi sono all’estero. Lo scudetto…”
Oggi tra i giovani difensori italiani chi è in grado di marcare?—
"Quelli che sono in Nazionali sì, per il resto vedo poca roba. Una volta eravamo indicati come i migliori al mondo. Adesso andiamo a prendere giocatori stranieri che, secondo me, non sono capaci ma va bene".
Leoni, Comuzzo?—
"Ci sono alcuni giovani bravi. La differenza è che questi bravi sono all'estero, alcuni dei nostri che sono in Nazionale giocano in Inghilterra. Vorrà dire qualcosa? Se vengono a prendere i pochi bravi difensori italiani vuol dire che anche loro non ne hanno giocatori giovani che fanno bene la fase difensiva. E noi andiamo a prendere stranieri? Bene (sorride ndr)".
Che effetto fa vedere la Roma in testa alla classifica?—
"E' bello. Con la Roma abbiamo vinto lo scudetto nell'82', poi dopo tanti anni lo abbiamo rivisto e ora si aspetta il quarto".
Può lottare per il titolo?—
"Ci sono squadre davanti che hanno giocatori più di qualità rispetto a quelli della Roma ma non si può mai sapere. Facendo tutto il girone di andata in testa alla classifica, ti viene anche la fiducia e puoi dare qualcosa in più che prima non davi".
