Marco Macca Redattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 21:32)

Intervistato da TMW, Pietro Vierchowod, ex difensore, ha fatto una panoramica sui difensori di oggi e sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole:

Oggi tra i giovani difensori italiani chi è in grado di marcare? — "Quelli che sono in Nazionali sì, per il resto vedo poca roba. Una volta eravamo indicati come i migliori al mondo. Adesso andiamo a prendere giocatori stranieri che, secondo me, non sono capaci ma va bene".

Leoni, Comuzzo? — "Ci sono alcuni giovani bravi. La differenza è che questi bravi sono all'estero, alcuni dei nostri che sono in Nazionale giocano in Inghilterra. Vorrà dire qualcosa? Se vengono a prendere i pochi bravi difensori italiani vuol dire che anche loro non ne hanno giocatori giovani che fanno bene la fase difensiva. E noi andiamo a prendere stranieri? Bene (sorride ndr)".

Che effetto fa vedere la Roma in testa alla classifica? — "E' bello. Con la Roma abbiamo vinto lo scudetto nell'82', poi dopo tanti anni lo abbiamo rivisto e ora si aspetta il quarto".

Può lottare per il titolo? — "Ci sono squadre davanti che hanno giocatori più di qualità rispetto a quelli della Roma ma non si può mai sapere. Facendo tutto il girone di andata in testa alla classifica, ti viene anche la fiducia e puoi dare qualcosa in più che prima non davi".

