Intervistato da TMW, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla fine di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna

Intervistato da TMW, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla fine di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna:

"È giusto che la finale sia così, perché il Napoli ha vinto lo scudetto e il Bologna la Coppa Italia. Entrambe le squadre nella passata stagione hanno fatto un percorso importante".