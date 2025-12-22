Intervistato da TMW, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla fine di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna:
Vieri: "Napoli e Bologna in finale di Supercoppa Italiana? E' giusto così perché…"
Vieri: “Napoli e Bologna in finale di Supercoppa Italiana? E’ giusto così perché…”
Intervistato da TMW, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla fine di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna
"È giusto che la finale sia così, perché il Napoli ha vinto lo scudetto e il Bologna la Coppa Italia. Entrambe le squadre nella passata stagione hanno fatto un percorso importante".
"Il Bologna deve giocare tranquillo e fare la sua partita, lo scorso anno i rossoblù hanno fatto la Champions League".
"Sono due allenatori diversi. Italiano ha fatto già delle finali con la Fiorentina e ora col Bologna, è già arrivato alla grandissima".
