Vieri: “Napoli e Bologna in finale di Supercoppa Italiana? E’ giusto così perché…”

Intervistato da TMW, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla fine di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna
Intervistato da TMW, Christian Vieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla fine di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna:

"È giusto che la finale sia così, perché il Napoli ha vinto lo scudetto e il Bologna la Coppa Italia. Entrambe le squadre nella passata stagione hanno fatto un percorso importante".

Su che partita si aspetta:

"Il Bologna deve giocare tranquillo e fare la sua partita, lo scorso anno i rossoblù hanno fatto la Champions League".

Su Conte e Italiano:

"Sono due allenatori diversi. Italiano ha fatto già delle finali con la Fiorentina e ora col Bologna, è già arrivato alla grandissima".

(Fonte: TMW)

