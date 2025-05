Dopo l'ultima seduta di avvicinamento alla finale arrivano da Monaco le indiscrezioni sulla formazione che andrà in campo stasera

Nella notte di Gala dell’Allianz Arena l’Inter si prepara a indossare l’abito migliore. Inzaghi conferma le indiscrezioni di vigilia, tornando finalmente all’undici dei titolarissimi quasi mai avuto completamente a disposizione nell’arco della stagione. Col PSG ci saranno tutti, Pavard incluso: il francese anche stamattina ha dato buone risposte nel risveglio muscolare di metà mattinata e recupererà la sua maglia da titolare in difesa al fianco di Acerbi e Bastoni.

Era questo l’unico dubbio di formazione, con Bisseck che a questo punto si accomoderà in panchina pronto magari a subentrare a gara in corso. Torna per l’occasione a disposizione anche Zielinski, che aveva saltato la gara di Como. Mancherà ovviamente Correa, fuori lista, ma comunque presente a Monaco con la squadra.