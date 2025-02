«L’Inter parte favorita. Stanno facendo benissimo in tutte le competizioni, dalla Serie A alla Champions League - sottolinea Vieri -. Possono contare su 24 grandi giocatori e su due interpreti di alto livello per ogni singolo ruolo. Detto questo, essere favoriti o meno in partite così importanti come il Derby d’Italia vale fino a un certo punto: in campo può succedere sempre di tutto. Penso che Simone Inzaghi possa contare su una dose di esperienza superiore a quella di Thiago Motta.