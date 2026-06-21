Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Inter, Vieri pazzo di Pio Esposito: “Molti lo paragonano a me: ecco cosa gli dico per il futuro”
Christian Vieri pazzo di Pio Esposito. Così l’ex attaccante dell’Inter ha parlato del centravanti nerazzurro all’edizione di Brescia del Corriere della Sera.
«Non c'è mai stato un centravanti mancino, ce ne sono 2-3 della mia stazza nel mondo - racconta - Il mio segreto? Avevo fame e volontà, certo, ma Mondonico mi diceva sempre che con il mio fisico dovevo allenarmi più degli altri perché ero grosso, le mie doti sarebbero uscite. Quella è stata la mia forza. Tre allenatori sono stati fondamentali nella mia carriera: Rampanti alla Primavera del Torino, Maldini nella nazionale Under 21 e Mondonico che mi fece esordire al Toro e poi mi ha voluto all'Atalanta.
Lippi? Lui mi fece fare il salto di qualità per diventare incontenibile: mi fece capire che dovevo prepararmi 2-3 ore prima dell'allenamento, mi disse che avevo tutti gli strumenti e toccava a me.
Lo dico anche a Pio Esposito, che molti paragonano a me: "All'Inter puoi diventare il più forte, dipende da quanta voglia hai"».
© RIPRODUZIONE RISERVATA