«Non c'è mai stato un centravanti mancino, ce ne sono 2-3 della mia stazza nel mondo - racconta - Il mio segreto? Avevo fame e volontà, certo, ma Mondonico mi diceva sempre che con il mio fisico dovevo allenarmi più degli altri perché ero grosso, le mie doti sarebbero uscite. Quella è stata la mia forza. Tre allenatori sono stati fondamentali nella mia carriera: Rampanti alla Primavera del Torino, Maldini nella nazionale Under 21 e Mondonico che mi fece esordire al Toro e poi mi ha voluto all'Atalanta.