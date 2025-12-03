Bobo Vieri, ex centravanti, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole partendo dal paragone di Francesco Pio Esposito con lui: «Succedeva anche ai miei tempi. Fai due gol e sei Boninsegna. È un giochino inutile, ciascuno è fatto a modo suo. La via per il successo è una sola: impegno, mentalità, cura del fisico. E niente scuse. Pio mi sembra sulla strada giusta».
Vieri: “Oggi Ronaldo costerebbe 500 milioni! Pio come me? Giochino inutile, dico che…”
Altri attaccanti in Serie A che l'hanno impressionata?
«Bonny è forte. Nico Paz ha classe. Non mi stupisce che il Real Madrid voglia riportarlo a casa».
Nel 1999 l'Inter pagò il suo cartellino 90 miliardi alla Lazio. Oggi quanto varrebbe Bobo Vieri?
«Magari quei soldi li avessero dati a me! Il mercato delle punte ora è folle. Ronaldo il Fenomeno costerebbe 500 milioni. Per gli altri, dipenderebbe dal numero dei gol. Oggi gli attaccanti partecipano molto alla fase difensiva, ma quello che conta restano i palloni in rete».
La favorita per lo scudetto?
«È presto per dirlo. Sono tutte imperfette. Il Milan perde punti con le piccole, l'Inter con le grandi. Qualcosa hanno lasciato giù anche Roma, Napoli e Bologna. Ha ragione Allegri: lo capiremo a marzo».
E in Champions, dove possono arrivare le italiane?
«L'Inter ha la rosa più ampia, ma tutte possono puntare ai play-off. Per la coppa, dico Bayern Monaco».
