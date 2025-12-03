Bobo Vieri, ex centravanti, ha concesso un'intervista ai microfoni di Repubblica. Queste le sue parole partendo dal paragone di Francesco Pio Esposito con lui: «Succedeva anche ai miei tempi. Fai due gol e sei Boninsegna. È un giochino inutile, ciascuno è fatto a modo suo. La via per il successo è una sola: impegno, mentalità, cura del fisico. E niente scuse. Pio mi sembra sulla strada giusta».