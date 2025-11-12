FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Viviano: “Il Conte allenatore mi sta sulle palle! Fa la cosa che odio di più e cioè…”

news

Viviano: “Il Conte allenatore mi sta sulle palle! Fa la cosa che odio di più e cioè…”

Viviano: “Il Conte allenatore mi sta sulle palle! Fa la cosa che odio di più e cioè…” - immagine 1
A Centrocampo, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così della sua antipatia nei confronti del personaggio Antonio Conte
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso dell'intervista concessa al podcast Centrocampo, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così della sua antipatia nei confronti del personaggio Antonio Conte: "Io non lo conosco Conte, magari come persona è il più bravo del mondo: io sto dicendo che la sua figura da allenatore, per come la fa, mi sta sulle palle. Chiellini è mio fratello, ma in campo non lo sopportavo, insopportabile.

Viviano: “Il Conte allenatore mi sta sulle palle! Fa la cosa che odio di più e cioè…”- immagine 2

Il personaggio Conte quando parla e fa l'allenatore non riesco a sopportarlo. Poi so da tante persone che è una persona per bene: ma io ho il difetto che non faccio 0-0 e non dico le bugie, mi sta antipatico. Perché si lamenta sempre per tutto, non gli va mai bene niente, ce l'hanno tutti con lui ed è la cosa che odio di più.

Viviano: “Il Conte allenatore mi sta sulle palle! Fa la cosa che odio di più e cioè…”- immagine 3
Getty

Non parlo mai di arbitri e una settimana prima ne ha parlato, vengo io e non vengono i presidenti, due mesi prima dice altro. Internet non cancella, non so come si possa fare: lui probabilmente va in stato di trance. Poi sta esagerando: prima lancia una frecciata a Chivu, poi con Fabregas, quella roba non mi piace per niente. Poi è un grande allenatore, è uno dei migliori del nostro calcio, una garanzia. Poi preferisco la proposta di altri, però è fenomenale".

Leggi anche
Graziani impressionato da Chivu: “Avrebbe potuto stare zitto e invece ha…”
Inter, Mazzola: “Sorpreso da Chivu!”. E poi svela: “A Lautaro ad Appiano ho...

© RIPRODUZIONE RISERVATA