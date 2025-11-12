A Centrocampo, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così della sua antipatia nei confronti del personaggio Antonio Conte

Marco Astori Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 11:46)

Nel corso dell'intervista concessa al podcast Centrocampo, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così della sua antipatia nei confronti del personaggio Antonio Conte: "Io non lo conosco Conte, magari come persona è il più bravo del mondo: io sto dicendo che la sua figura da allenatore, per come la fa, mi sta sulle palle. Chiellini è mio fratello, ma in campo non lo sopportavo, insopportabile.

Il personaggio Conte quando parla e fa l'allenatore non riesco a sopportarlo. Poi so da tante persone che è una persona per bene: ma io ho il difetto che non faccio 0-0 e non dico le bugie, mi sta antipatico. Perché si lamenta sempre per tutto, non gli va mai bene niente, ce l'hanno tutti con lui ed è la cosa che odio di più.

Non parlo mai di arbitri e una settimana prima ne ha parlato, vengo io e non vengono i presidenti, due mesi prima dice altro. Internet non cancella, non so come si possa fare: lui probabilmente va in stato di trance. Poi sta esagerando: prima lancia una frecciata a Chivu, poi con Fabregas, quella roba non mi piace per niente. Poi è un grande allenatore, è uno dei migliori del nostro calcio, una garanzia. Poi preferisco la proposta di altri, però è fenomenale".