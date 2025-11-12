Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della situazione in casa Napoli dopo le parole dell'agente di Stanislav Lobotka: "Non credo sia Lobotka il problema al Napoli, credo che i problemi riguardino altri giocatori, soprattutto alcuni nuovi.
Per esempio uno dei giocatori che è effettivamente scontento della situazione e non fatica a nasconderlo è Noa Lang. Non è contento da più di un mese abbondante: lui è un giocatore che o si sente amatissimo e protagonista, o tende a perdersi.
Conte non gli sta dando la fiducia che forse lui si aspettava e questa è una situazione che va risolta perché lui sta mostrando un certo malcontento anche ai suoi agenti e a chi gli sta vicino".
