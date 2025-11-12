FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Romano svela: “Non è Lobotka il problema del Napoli! C’è un vero scontento e vi dico chi è”

ultimora

Romano svela: “Non è Lobotka il problema del Napoli! C’è un vero scontento e vi dico chi è”

Romano svela: “Non è Lobotka il problema del Napoli! C’è un vero scontento e vi dico chi è” - immagine 1
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della situazione in casa Napoli dopo le parole dell'agente di Stanislav Lobotka
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della situazione in casa Napoli dopo le parole dell'agente di Stanislav Lobotka: "Non credo sia Lobotka il problema al Napoli, credo che i problemi riguardino altri giocatori, soprattutto alcuni nuovi.

Romano svela: “Non è Lobotka il problema del Napoli! C’è un vero scontento e vi dico chi è”- immagine 2
Getty Images

Per esempio uno dei giocatori che è effettivamente scontento della situazione e non fatica a nasconderlo è Noa Lang. Non è contento da più di un mese abbondante: lui è un giocatore che o si sente amatissimo e protagonista, o tende a perdersi.

Romano svela: “Non è Lobotka il problema del Napoli! C’è un vero scontento e vi dico chi è”- immagine 3
Getty Images

Conte non gli sta dando la fiducia che forse lui si aspettava e questa è una situazione che va risolta perché lui sta mostrando un certo malcontento anche ai suoi agenti e a chi gli sta vicino".

Leggi anche
Ts – Inter e Roma, la strana coppia che guida la A. Per Chivu e Gasp il vero...
Italia, niente Norvegia per Tonali: timore giallo. E pure Frattesi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA