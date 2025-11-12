Per esempio uno dei giocatori che è effettivamente scontento della situazione e non fatica a nasconderlo è Noa Lang . Non è contento da più di un mese abbondante: lui è un giocatore che o si sente amatissimo e protagonista, o tende a perdersi.

Conte non gli sta dando la fiducia che forse lui si aspettava e questa è una situazione che va risolta perché lui sta mostrando un certo malcontento anche ai suoi agenti e a chi gli sta vicino".