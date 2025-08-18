FC Inter 1908
Viviano: “Milan da scudetto? Oggi li vedo un gradino dietro soprattutto a Napoli e Inter”

Il nuovo opinionista di SportMediaset ha parlato delle chance scudetto del Milan di Allegri dopo la prima vittoria in Coppa Italia
Andrea Della Sala Redattore 

Il nuovo opinionista di SportMediaset Emiliano Viviano ha parlato delle chance scudetto del Milan di Allegri dopo la prima vittoria in Coppa Italia:

Vantaggio di giocare una partita alla settimana, ma oggi è una squadra in costruzione, nuovi si devono integrare, si deve girare quella che l'anno scorso è stata una stagione negativa. Hanno ottime possibilità, ma oggi li vedo un gradino dietro soprattutto a Napoli e Inter. 

