Il nuovo opinionista di SportMediaset Emiliano Viviano ha parlato delle chance scudetto del Milan di Allegri dopo la prima vittoria in Coppa Italia:
Il nuovo opinionista di SportMediaset ha parlato delle chance scudetto del Milan di Allegri dopo la prima vittoria in Coppa Italia
Vantaggio di giocare una partita alla settimana, ma oggi è una squadra in costruzione, nuovi si devono integrare, si deve girare quella che l'anno scorso è stata una stagione negativa. Hanno ottime possibilità, ma oggi li vedo un gradino dietro soprattutto a Napoli e Inter.
