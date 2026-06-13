«Spiace veramente a tutti. La mia non è retorica o discorsi scontati che sento da tante persone qui. Gli azzurri hanno pagato l’espulsione di Bastoni. Giocare in dieci nel calcio di oggi è difficile. Lo dico anche ai nostri giocatori qui: un errore del genere è fondamentale anche adesso al Mondiale, con questo caldo e questi ritmi. Se fai un’entrata così da ultimo uomo e devi giocare in dieci per un’ora, perdi. Senza questo errore l’Italia sarebbe alla Coppa del Mondo».