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fcinter1908 news interviste Voeller: “Italia fuori? Senza l’errore di Bastoni sarebbe ai Mondiali, se fai un’entrata così…”
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Voeller: “Italia fuori? Senza l’errore di Bastoni sarebbe ai Mondiali, se fai un’entrata così…”
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Roma Rudi Voeller ha parlato anche della mancata qualificazione dell'Italia
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Roma Rudi Voeller ha parlato anche della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali:
«Spiace veramente a tutti. La mia non è retorica o discorsi scontati che sento da tante persone qui. Gli azzurri hanno pagato l’espulsione di Bastoni. Giocare in dieci nel calcio di oggi è difficile. Lo dico anche ai nostri giocatori qui: un errore del genere è fondamentale anche adesso al Mondiale, con questo caldo e questi ritmi. Se fai un’entrata così da ultimo uomo e devi giocare in dieci per un’ora, perdi. Senza questo errore l’Italia sarebbe alla Coppa del Mondo».
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