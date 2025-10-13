FC Inter 1908
Volpi: “Pio Esposito? Mi ricorda il primo Aldo Serena. Siamo consapevoli di…”

Il responsabile dell'area medica dell'Inter ha detto la sua sul valore e sulle potenzialità dell'attaccante classe 2005
"Siamo consapevoli delle capacità di Francesco Pio Esposito, ha contenuti morali molto solidi, oltre alle potenzialità tecniche che si vedono sul campo. Oggi non si riesce ad andare avanti nello sport professionistico se non si hanno valori morali. Rivedo in lui l'Aldo Serena giovane: le qualità tecniche sono un po' diverse, ma quelle morali, come la tenacia, la voglia d'arrivare e l'educazione, lo avvicinano a Serena".

Pio Esposito
Lo ha detto il responsabile dell'area medica dell'Inter, Piero Volpi, durante la puntata n.773 di 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso, su Rai Gr Parlamento.

