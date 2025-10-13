Il responsabile dell'area medica dell'Inter ha detto la sua sul valore e sulle potenzialità dell'attaccante classe 2005

"Siamo consapevoli delle capacità di Francesco Pio Esposito, ha contenuti morali molto solidi, oltre alle potenzialità tecniche che si vedono sul campo. Oggi non si riesce ad andare avanti nello sport professionistico se non si hanno valori morali. Rivedo in lui l'Aldo Serena giovane: le qualità tecniche sono un po' diverse, ma quelle morali, come la tenacia, la voglia d'arrivare e l'educazione, lo avvicinano a Serena".