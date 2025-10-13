"Siamo consapevoli delle capacità di Francesco Pio Esposito, ha contenuti morali molto solidi, oltre alle potenzialità tecniche che si vedono sul campo. Oggi non si riesce ad andare avanti nello sport professionistico se non si hanno valori morali. Rivedo in lui l'Aldo Serena giovane: le qualità tecniche sono un po' diverse, ma quelle morali, come la tenacia, la voglia d'arrivare e l'educazione, lo avvicinano a Serena".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Volpi: “Pio Esposito? Mi ricorda il primo Aldo Serena. Siamo consapevoli di…”
news
Volpi: “Pio Esposito? Mi ricorda il primo Aldo Serena. Siamo consapevoli di…”
Il responsabile dell'area medica dell'Inter ha detto la sua sul valore e sulle potenzialità dell'attaccante classe 2005
Lo ha detto il responsabile dell'area medica dell'Inter, Piero Volpi, durante la puntata n.773 di 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso, su Rai Gr Parlamento.
(ItalPress)
© RIPRODUZIONE RISERVATA