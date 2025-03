Intervistato dal Messaggero Veneto, Silvan Widmer , ex esterno dell'Udinese, ha parlato così verso la sfida di domenica sera tra i friulani e l'Inter : "I laterali dei nerazzurri sono super, soprattutto Dimarco. Per me è uno dei migliori interpreti del ruolo al mondo. Ha tecnica, forza, è complicato giocare contro di lui.

Per l’Udinese sarà una prova tosta, servirà un’impresa da parte di tutta la squadra: non basterà solo disputare un’ottima gara in fase di non possesso, con un avversario di questo calibro bisogna anche avere coraggio in fase offensiva".