Alexander Wehrle, amministratore delegato dello Stoccarda, ai microfoni dello Stuttgarter Zeitung ha però voluto spegnere qualsiasi voce di mercato: "Inizieremo la prossima stagione con Nick. Punto! Tutti i club, tranne il Bayern Monaco, sono disposti a discutere il trasferimento di un giocatore chiave oltre una certa cifra. Naturalmente, questo vale anche per noi. Il contratto di Nick scade nel 2028, non c'è motivo di agire immediatamente. Inoltre, siamo in costante dialogo con i nostri giocatori e i loro agenti. Questo vale anche per il caso di Nick. Non c'è stata ancora alcuna offerta verbale, scritta o di altro tipo per lui".