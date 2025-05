Lionel

E quando gli hanno chiesto se percepirà molto, il presidente del club catalano ha fatto un riferimento a Messi e... all'Inter. «Al Barcellona paghiamo i giocatori in base alle loro capacità. Siamo un club che paga bene. Diciamo anche che non c'è posto migliore del Barcellona. Un'altra cosa è l'analisi che dice che non tutti possono giocare nella stessa squadra e non si possono avere tutti i migliori giocatori del mondo. Ed è qui che risiede la chiave del gruppo. Lamine è un giocatore che può avere successo ovunque. Lo sappiamo. Mi è successo con Leo Messi: lo volevano all'Inter. E alla fine abbiamo deciso tutti, compreso il padre di Leo, che il Barcellona sarebbe stato il progetto migliore per lui. E così è stato perché è diventato il migliore della storia. Lamine, a 17 anni, è uno dei migliori al mondo. Lui è felice, e lo è anche la sua famiglia», ha spiegato.