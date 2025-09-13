FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Yildiz: “Si sogna da bimbi di giocare derby così. Salto l’uomo bene? Faccio del mio meglio”

news

Yildiz: “Si sogna da bimbi di giocare derby così. Salto l’uomo bene? Faccio del mio meglio”

Yildiz: “Si sogna da bimbi di giocare derby così. Salto l’uomo bene? Faccio del mio meglio” - immagine 1
Le parole del calciatore bianconero dopo la vittoria per quattro a tre sull'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

La vittoria è andata alla Juve e alla fine per merito di Adzic. Ha deciso lui la partita e insieme a lui, davanti ai microfoni di DAZN c'era Yildiz tra i protagonisti della partita. «Salto l'uomo? Devo ringraziare tutto l'ambiente perché da quando ero bambino sognavo di giocare un derby così. Faccio sempre il mio massimo per la squadra e speriamo che io possa farlo per tanti anni».

 

Yildiz: “Si sogna da bimbi di giocare derby così. Salto l’uomo bene? Faccio del mio meglio”- immagine 2
Getty Images

- Terza vittoria?

Siamo ancora all'inizio della stagione, dobbiamo pensare una gara alla volta e speriamo sia una stagione importante». 

(Fonte: DAZN)

 

Leggi anche
Adzic: “Un sogno giocare e fare un gol così importante. Lotteremo per lo scudetto”
K. Thuram: “È stata gara difficile, l’Inter è una grande squadra. Marcus? Non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA