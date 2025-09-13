La vittoria è andata alla Juve e alla fine per merito di Adzic. Ha deciso lui la partita e insieme a lui, davanti ai microfoni di DAZN c'era Yildiz tra i protagonisti della partita. «Salto l'uomo? Devo ringraziare tutto l'ambiente perché da quando ero bambino sognavo di giocare un derby così. Faccio sempre il mio massimo per la squadra e speriamo che io possa farlo per tanti anni».
Yildiz: "Si sogna da bimbi di giocare derby così. Salto l'uomo bene? Faccio del mio meglio"
Yildiz: “Si sogna da bimbi di giocare derby così. Salto l’uomo bene? Faccio del mio meglio”
Le parole del calciatore bianconero dopo la vittoria per quattro a tre sull'Inter
- Terza vittoria?
Siamo ancora all'inizio della stagione, dobbiamo pensare una gara alla volta e speriamo sia una stagione importante».
