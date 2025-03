Zaccagni: “Lazio? Pronti per il rush finale. Nazionale? Con la Germania…”

"Per me è sempre un orgoglio vestire quella maglia, sono contento di poter dare il mio contributo alla causa azzurra", ha detto Zaccagni

"Abbiamo ricaricato le batterie e siamo carichi per il rush finale. Siamo ancora vivi in Europa, possiamo giocarci le nostre carte in campionato; siamo contenti del percorso fatto, adesso mancano partite che per noi saranno come finali". Così Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, a margine della presentazione del 4° Trofeo Ignazio Scardina nel quale ha ricevuto il premio, parla degli obiettivi biancocelesti in questo finale di campionato.