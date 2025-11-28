Antonio Carlos Zago, ex difensore brasiliano della Roma, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Roma pronta per lo scudetto? Ogni anno mi auguro sia la volta buona, è passato troppo tempo. Ma penso che sia giusto sognare quest'anno. Ora Gasperini deve restare in vetta fino a dicembre poi con 2-3 rinforzi l'obiettivo è alla portata anche perché non vedo una padrona del campionato. È tutto molto livellato".