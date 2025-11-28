Antonio Carlos Zago, ex difensore brasiliano della Roma, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Roma pronta per lo scudetto? Ogni anno mi auguro sia la volta buona, è passato troppo tempo. Ma penso che sia giusto sognare quest'anno. Ora Gasperini deve restare in vetta fino a dicembre poi con 2-3 rinforzi l'obiettivo è alla portata anche perché non vedo una padrona del campionato. È tutto molto livellato".
In quella serie A c'erano tanti campioni. Quale è stato quello che l'ha fatta arrabbiare di più?
"Li facevo arrabbiare di più io. Il più duro da da marcare era sicuramente Ronaldo il Fenomeno, ho ancora gli incubi di quel 4-5 all'Olimpico. Era imprendibile. Un altro che ci creava tante preoccupazioni era Shevchenko. Poi noi ne avevamo uno forte altrettanto. Ovviamente sto parlando di Totti".
