Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate in mix zone in vista della finale di Champions League

Ad Appiano Gentile va in scena il Media Open Day ufficiale della finale di Champions tra Psg-Inter. Intervenuto in mix zone, Nicola Zalewski ha parlato così della gara: "Giocare una finale di Champions era nei miei sogni, era un obiettivo della squadra. Arrivati a questo punto della stagione è importante guardare avanti e non indietro. Dobbiamo fare i complimenti al Napoli che è sempre rimasto sul pezzo, adesso abbiamo una partita troppo importante".

"L'importante è vivere queste partite con serenità e con gioia. Speranza di partire titolare? Non lo so, sono valutazioni che fa iol mister, io mi metto a disposizione. È l'obiettivo dell'Inter arrivare in fondo in tutte e competizioni. Quando ho saputo dell'interesse dell'Inter era un obiettivo. L'umore è positivo, siamo arrivati lo scudetto contro una grande squadra che ha meritato. Abbiamo una partita troppo importante per guardarci dietro".