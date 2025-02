Nicola Zalewski , nuovo esterno dell'Inter , ha parlato ai microfoni di "Welcome Home", format di Inter TV. Ecco le sue parole partendo dagli inizi: "Avevo 5-6 anni, nel paesino sotto casa. Mi sono trasferito a 8 anni a Zagarolo e poi dopo un anno mi hanno visto gli osservatori della Roma e mi hanno preso. La passione per il calcio me l'ha trasmessa papà, guardavo molte partite con lui, me l'ha trasmessa lui. Mi ha lasciato dietro tanti insegnamenti che mi porto con me con orgoglio: sicuramente uno di questi è rimanere sempre umile. Se non fossi diventato calciatore? Non ci ho mai pensato e ho avuto la fortuna di non doverci mai pensare.

Il mio ruolo? E' cambiato in prima squadra definitivamente con José Mourinho. Era contro il Verona, c'erano tanti indisponibili in una gara in casa contro il Verona, io ero ancora in primavera a quel punto il mister decise di buttarmi dentro e da lì sono cresciuto tanto. Come mi descrivo? Rapido, veloce, due aggettivi molto simili ma non uguali, e ho un buon tiro. Chi ammiro di più? Come professionista ho sempre ammirato Cristiano Ronaldo, soprattutto per come si comporta fuori dal campo. Come quinto ho ammirato uno che è passato dall'Inter, Ivan Perisic.