Il commento di Nicola Zalewski, ai microfoni di Sport Mediaset, in merito al suo esordio e all'assist nel derby

Nicola Zalewski è stato subito protagonista: lanciato nella mischia da Inzaghi, l'ex Roma ha messo subito l'impronta sul derby, confezionando l'assist per l'1-1 di De Vrij al 93'. Zalewski ha poi parlato a Sport Mediaset al termine della partita:

"Meglio non poteva andare? Meglio poteva andare vincendo la partita. Personalmente è andata abbastanza bene, il mister mi ha chiamato qui per questo, per aiutare la squadra, e io mi metto a disposizione"