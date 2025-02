Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa quanto accaduto in Milan-Inter di questo pomeriggio. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcniter1908.it al Meazza. "Il rigore su Thuram? Chiaro, non me ne ero accorto dal campo. Lo rivedo ed è un episodio negativo, ultimamente sta capitando spesso. Non mi piacciono gli alibi, le storie, ma è giusto sottolinearlo. Ultimamente sta capitando spesso di episodi negativi contro l'Inter. E' un periodo un po' così da Riad in poi. Contro il Bologna Thuram travolto e addirittura ci danno fallo contro. Con l'Empoli Lautaro ha ancora i punti sulla tibia, a Lecce Baschirotto fa fallo di mano. E' giusto dirlo. Giusto dirlo, ma il Milan e l'Inter hanno fatto un ottimo derby. Ho fatto i complimenti alla squadra, sono stati bravi. Tre pali, tre gol e un rigore clamoroso non dato, ma siamo rimasti in partita.