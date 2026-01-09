L'ex esterno della Nazionale ha fatto il punto sul campionato di Serie A e sulle tante squadre in lotta per il titolo

Fabio Alampi Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 10:42)

Gianluca Zambrotta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul campionato di Serie A: "Il Milan ha la possibilità di lavorare in maniera più tranquilla senza le coppe. Allegri sta facendo molto bene e lotterà per lo scudetto. Ma sarà dura perché l'Inter, soprattutto, e il Napoli sono molto molto agguerriti. La Juve ha ritrovato un po' la quadra, è comunque lì... Spalletti è un grande allenatore che se può lavorare quotidianamente sui giocatori è in grado di iniziare un ciclo vincente".

E il Como che è forse la più sua di tutte?

"Già l'anno scorso aveva fatto un risultato straordinario arrivando decimo. Oggi il percorso va oltre le aspettative. Chi a questo punto della stagione pensava che potesse stare lì a giocarsela con le big, a pochi punti dalla Champions? Viste le prestazioni delle ultime giornate — ero al Sinigaglia contro l'Udinese —, si nota una squadra serena e anche cinica, che riesce a fare gol e non subirne. Merita di stare lì dov'è".

L'unica nota un po' stonata, l'assenza di italiani. Un minuto giocato da Goldaniga in campionato...

"Fabregas ne è consapevole, se ne rammarica e ci sta lavorando. Come me, che sono italiano e in Federazione mi sto occupando di un nuovo progetto per sviluppare il calcio giovanile. Ma non è solo un problema del Como, la maggior parte delle squadre, anche i top club forse tranne l'Inter, nell'undici titolare schierano massimo due-tre italiani. Speriamo che le cose migliorino perché la Nazionale, come si è detto, ne ha estremo bisogno".