Erminio Rullo, ex terzino sinistro del Napolo con un passato anche nel settore giovanile dell' Inter , ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha detto la sua sul big match in programma domenica sera tra la formazione di Chivu e quella di Conte: "Inter-Napoli? Mi aspetto gli azzurri arrabbiati, anche se ci arriva meglio l'Inter. Conosco Conte e mi aspetto che preparerà tutto nei minimi dettagli, prevedo una gara equilibrata ed un pareggio.

La prestazione di Gutierrez contro il Verona? Non ha fatto benissimo, era frenato ed un po' timido. Di sicuro non ha le qualità di Spinazzola. C'è stato anche un brutto primo tempo della squadra, lui si sta inserendo e mi aspetto molto di più da lui.