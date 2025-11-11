A Betsson Sport, l’ex difensore Marco Materazzi si è sbilanciato: ecco il difensore più forte in assoluto per Matrix.
Materazzi si sbilancia: “Ecco il difensore più forte in assoluto”. Non è un ex Inter
“Per me Nesta era il difensore più forte di tutti. Il più forte di tutti. Quando l’ho sostituito che faccio gol, con quella fortuna, ogni partita che arrivava speravo recuperasse. Io il mio l’avevo fatto, fino all’ultima partita speravo giocasse lui. Da suo ammiratore lo speravo, che potesse riprendere.
Lui, Maldini, Baresi, ma per me Nesta il più forte in assoluto. Avere Nesta in squadra… era mezza squadra”, le sue parole.
