Cosa è piaciuto di meno? E da dove ripartire?

"Drammi per una sconfitta non siamo abituati a farli, venivamo da un ottimo periodo in campionato, pensare di vincere tutte le partite è fuori contesto e fuori da ogni realtà, la cosa che non mi è piaciuta e che si può fare meglio è la qualità negli ultimi 18 metri, ne abbiamo di più di quella mostrata oggi, mi è piaciuto, invece, che, pur venendo da una settimana difficile, i ragazzi hanno mostrato carattere nel fare la partita, nel cercare di condurla sempre, la voglia di fare fatica per creare gioco, sono tutte cose positive che i ragazzi devono conservare se vogliamo cercare di rimanere in alto in classifica"