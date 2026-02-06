FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zanchetta: “Kamate? Serviranno fiducia e pazienza. Chivu ci ha visto lungo con lui…”

news

Zanchetta: “Kamate? Serviranno fiducia e pazienza. Chivu ci ha visto lungo con lui…”

Zanchetta: “Kamate? Serviranno fiducia e pazienza. Chivu ci ha visto lungo con lui…” - immagine 1
L'ex tecnico delle giovanili dell'Inter, Andrea Zanchetta, ha parlato di Kamate e della chance datagli da Chivu in prima squadra
Andrea Della Sala Redattore 

L'ex tecnico delle giovanili dell'Inter, Andrea Zanchetta, ha parlato di Kamate e della chance datagli da Chivu in prima squadra:

Andrea Zanchetta, lei ha allenato Kamate nell’U18 interista: cosa ricorda?

«Arrivava da una società dilettantistica parigina ed era... “grezzo”, in tutti i sensi. Non era abituato a un contesto professionale, ma era pure desideroso di imparare. Aveva la fame e la voglia di sfondare che non tutti i ragazzi hanno. E poi degli occhi vispi e grandi: quando lo incrociavo, dicevo “è sveglio e arriverà...”».

Zanchetta: “Kamate? Serviranno fiducia e pazienza. Chivu ci ha visto lungo con lui…”- immagine 2
Getty Images

In che cosa è migliorato?

«Giocava un calcio istintivo e di strada, tutto suola, come non si vede spesso. Ha dovuto imparare che bisogna difendere, soprattutto nel ruolo che faceva all’epoca, ovvero la mezzala. Chivu gli ha cambiato ruolo e ci ha visto lunghissimo».

E adesso quale futuro ha in prima squadra?

«L’U23 è decisiva per farlo inserire con calma: si allena ad alti livelli e, nel mentre, gioca. Se il club deciderà di puntare su di lui serviranno fiducia e pazienza: le prossime volte in campo potrebbero non andare così bene ma, insistendo, arriveranno soddisfazioni».

Leggi anche
Atalanta, Palladino: “Partita borderline, dobbiamo essere onesti e…”
Adriano: “Inter sempre nel mio cuore, Chivu una sorpresa. Pio Esposito…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA