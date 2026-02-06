«Arrivava da una società dilettantistica parigina ed era... “grezzo”, in tutti i sensi. Non era abituato a un contesto professionale, ma era pure desideroso di imparare. Aveva la fame e la voglia di sfondare che non tutti i ragazzi hanno. E poi degli occhi vispi e grandi: quando lo incrociavo, dicevo “è sveglio e arriverà...”».