Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter ed ex capitano nerazzurro, ha parlato in occasione del Festival della Serie A:

"Come valuto il cambio in panchina dell'Inter? Pensando sempre in positivo, guardando avanti. Siamo convinti, Chivu è un allenatore che conosce l'ambiente, un allenatore interista: ci sono tutti i presupposti per far bene. Faremo un grande lavoro tutti insieme".