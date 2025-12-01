FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Pio Esposito: “Io come Vieri? Onorato per il paragone, so chi è Bobo e…”

news

Pio Esposito: “Io come Vieri? Onorato per il paragone, so chi è Bobo e…”

Pio Esposito: “Io come Vieri? Onorato per il paragone, so chi è Bobo e…” - immagine 1
Francesco Pio Esposito oggi è stato premiato con l’Italian Golden Boy 2025 a Torino: le sue parole sul paragone con Bobo Vieri
Alessandro Cosattini Redattore 

Pio Esposito: “Io come Vieri? Onorato per il paragone, so chi è Bobo e…”- immagine 2
Getty Images

Francesco Pio Esposito oggi è stato premiato con l’Italian Golden Boy 2025 a Torino (qui tutte le sue parole). Così l'attaccante dell'Inter ha risposto al paragone con Bobo Vieri:

Pio Esposito: “Io come Vieri? Onorato per il paragone, so chi è Bobo e…”- immagine 3
Getty Images

"Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici e le dedicato questo premio oltre a chi ha creduto in me - ha detto ancora Esposito - Io come Vieri? So chi è Bobo e sono onorato di un paragone simile, penso solo ad impegnarmi ogni giorno.

Pio Esposito: “Io come Vieri? Onorato per il paragone, so chi è Bobo e…”- immagine 4

La Nazionale? È il sogno di ogni bambino, è incredibile, mi viene la pelle d'oca quando penso a quella maglia", ha detto Pio Esposito.

Leggi anche
Esposito: “Dalla B alla finalista Champions, avevo ansia. Inter fantastica, le voci su di...
Graziani si scalda su Lautaro: “Possiamo dire che è tornato per l’Inter? Qualcuno si...

© RIPRODUZIONE RISERVATA