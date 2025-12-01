Pio Esposito: “Io come Vieri? Onorato per il paragone, so chi è Bobo e…”

Francesco Pio Esposito oggi è stato premiato con l’Italian Golden Boy 2025 a Torino ( qui tutte le sue parole ). Così l'attaccante dell'Inter ha risposto al paragone con Bobo Vieri:

"Ringrazio la mia famiglia per i sacrifici e le dedicato questo premio oltre a chi ha creduto in me - ha detto ancora Esposito - Io come Vieri? So chi è Bobo e sono onorato di un paragone simile, penso solo ad impegnarmi ogni giorno.