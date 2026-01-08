«Siamo cresciuti guardando Diego e quello che era capace di fare in campo», dice Zanetti. «Grazie a lui ci siamo innamorati ancora di più del calcio. Quando vediamo giocare Messi, ci divertiamo. Messi è l’essenza del calcio.

«Sono felice che due dei migliori calciatori del mondo siano nati in Argentina e ci abbiano rappresentato in ogni parte del mondo nel modo in cui lo hanno fatto. Ma il tempo passa per tutti. La cosa importante è che Messi, sicuramente nei prossimi sei mesi, si preparerà nel miglior modo possibile per continuare a essere il capitano della nostra nazionale e difendere il titolo insieme a tutti i suoi compagni».