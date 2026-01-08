Intervistato da Daily Mail, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato anche dell'interesse dello United di Ferguson
Zanetti: “Ferguson mi voleva allo United ma la mia vita era all’Inter: ecco cosa gli risposi”
«Ricorderò sempre, dopo la finale, un Paese molto felice di aver vinto la Coppa del Mondo», racconta Zanetti, 52 anni. «Un Paese in una situazione difficile, ma allo stesso tempo molto emozionato quando l’arbitro fischiò la fine. La felicità di vincere un Mondiale è qualcosa di speciale».
«Siamo cresciuti guardando Diego e quello che era capace di fare in campo», dice Zanetti. «Grazie a lui ci siamo innamorati ancora di più del calcio. Quando vediamo giocare Messi, ci divertiamo. Messi è l’essenza del calcio.
«Sono felice che due dei migliori calciatori del mondo siano nati in Argentina e ci abbiano rappresentato in ogni parte del mondo nel modo in cui lo hanno fatto. Ma il tempo passa per tutti. La cosa importante è che Messi, sicuramente nei prossimi sei mesi, si preparerà nel miglior modo possibile per continuare a essere il capitano della nostra nazionale e difendere il titolo insieme a tutti i suoi compagni».
