"A Napoli a settembre festeggeremo i 25 anni della Fondazione Pupi, nata nel 2001. Aver aiutato tante famiglie attraverso educazione, sport e salute e permettere loro di avere un futuro migliore per noi è una grandissima soddisfazione. Ci saranno tanti ospiti: Elisa, Max Pezzali, Fabrizio Romano, Federico Buffa. Ci sarà anche il Pocho Lavezzi, il Pampa Sosa... Speriamo sia una grande festa per tutti. Maradona per noi rappresenta l'essenza del calcio. Io sono cresciuto con la sua immagine quando giocava, trasmetteva tantissime emozioni".

"Ci sarà anche Claudia con le figlie, sarà un momento toccante. L'Argentina ora dovrà difendere il titolo vinto in Qatar nel 2022. Non sarà facile, ma credo che sia una squadra attrezzata per essere competitiva. Di sicuro sarà protagonista. Col cuore mi auguro che possa ripetersi. Chi mi ha sorpreso per ora? Giappone e Marocco di certo. Ma vedremo anche belle sorprese. Inter-Napoli sfida scudetto per l'anno prossimo? E' presto per pensarci".