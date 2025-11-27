FC Inter 1908
Zanetti: “Lautaro a 19 anni mi impressionò… con una frase! So quanto tiene all’Inter, è top mondiale”

Al canale FantaLab su YouTube, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato così di capitan Lautaro Martinez
“Prima dico che sono felicissimo. Quando lo abbiamo seguito e scelto era molto giovane, mi aveva impressionato una sua dichiarazione dopo una sua tripletta in Argentina. Aveva detto che era felice dei tre gol ma non della sua prestazione, a 19 anni. Lì ho iniziato a pensare che potesse avere un gran futuro.

Arriva giovane all’Inter, un po’ come sono arrivato io, ora parlo da dirigente. Tu non pensi a quel che ti può dare domani o tra un anno, ma in tre o quattro anni. Pensavo potesse dare tutto quello che ci sta dando. Tutti gli anni è migliorato, è il nostro capitano: grande senso di appartenenza, trasmette i valori dell’Inter, sono contentissimo.

So quanto ci tiene e quanto ha lavorato per essere un punto di riferimento dell’Inter e della nazionale. Oggi è uno degli attaccanti più forti che ci sia”.

