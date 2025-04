Zanetti: “Mondiale? Sarebbe bello vincerlo! 4 competizioni? Abbiamo i presupposti per…”

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN verso il Mondiale per Club che si giocherà in estate. Ecco le sue parole: "Mi viene in mente quando l'abbiamo vinta noi nel 2010, è stata un'annata impressionante perché siamo riusciti a vincere tanti titoli e a rappresentare l'Inter in ogni parte del mondo, è stata una cosa speciale per me. Questo nuovo format è speciale, ci sono più squadre da tutto il mondo: è una competizione di grande prestigio, ci arriveremo al meglio per essere protagonisti e arrivare fino in fondo.