Castro: “In casa le altre sapevano che non facevano mezzo punto, torniamo quel Bologna!”

L'attaccante argentino ha parlato a DAZN prima della sfida tra il Bologna e il Milan: di seguito le sue dichiarazioni
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan di Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Serata giusta per tornare al gol e alla vittoria?

“Sappiamo che è da tanto che non vinciamo, dobbiamo tornare ad essere quella squadra che quando le altre venivano qua sapevano che non era facile e non potevano portare neanche mezzo punto. Stiamo lavorando, stiamo facendo bene. Stasera è difficile. Sono il Milan, sappiamo come giocano: non possiamo dargli mezza palla per neanche mezzo secondo. Io ho segnato tanto fuori casa, oggi sarà una bella serata e speriamo che vada molto bene”.

Com’è stato giocare con Immobile?

“È stato bene con me, ci aiutava con la sua esperienza. Sono stati sei mesi belli, sappiamo che ha vinto tanto e gli auguriamo il meglio”

