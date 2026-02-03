“Sappiamo che è da tanto che non vinciamo, dobbiamo tornare ad essere quella squadra che quando le altre venivano qua sapevano che non era facile e non potevano portare neanche mezzo punto. Stiamo lavorando, stiamo facendo bene. Stasera è difficile. Sono il Milan, sappiamo come giocano: non possiamo dargli mezza palla per neanche mezzo secondo. Io ho segnato tanto fuori casa, oggi sarà una bella serata e speriamo che vada molto bene”.