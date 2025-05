Dopo la partita contro l'Inter, l'allenatore gialloblù, Paolo Zanetti , ha parlato della situazione della sua squadra ancora alle prese con la lotta salvezza. «Penso non siano mancati ordine e impegno. Nel primo tempo eravamo troppo bassi e ci siamo portati il pericolo in casa fino a che l'episodio è girato dalla parte sbagliata».

«Nel secondo tempo siamo entrati aggressivi e coraggiosi, abbiamo provato a riprendere la partita ma non ci siamo riusciti. Ora bisogna guardare avanti. Dobbiamo giocare contro il Lecce, preparare questa gara in maniera diversa, andarci a prendere una salvezza che secondo me ci meritiamo», ha concluso il mister.