Zaniolo: “Pio Esposito è un grande calciatore, il consiglio che posso dargli è…”

Pio Esposito
L'attaccante dei friulani, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha parlato di Esposito e dello status di giovane talento
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Nicolò Zaniolo, calciatore della Nazionale e dell'Udinese cresciuto nel vivaio dell'Inter, è il protagonista del nuovo episodio di Storie di Serie A, il format di Lega Serie A con DAZN.

Il nuovo episodio, "Rivincita", disponibile da domani, sabato 8 novembre, su DAZN e Radio TV Serie A, oltre che sul canale YouTube di Lega Serie A ha come protagonista l’attaccante dell’Udinese, che ripercorre il proprio cammino sportivo e personale.

Tra i temi trattati lo status di giovane talento, con un riferimento a Pio Esposito, attaccante dell'Inter:

“Quando sei giovane vieni catapultato nel mondo dei grandi, fai le prime buone prestazioni. Ti senti più di quello che sei. Dopo una doppietta contro il Porto agli ottavi di Champions League non ti senti più i piedi per terra, e questo è uno sbaglio che un ragazzo non deve fare, ma è difficile tenere i piedi per terra. Bisogna avere un cerchio di persone che stanno con te non per convenienza, ma perché ti vogliono bene. Il consiglio che posso dare a Camarda e Pio Esposito è che sono dei grandi calciatori, devono stare con le persone che gli vogliono bene veramente e di fidarsi di quelle persone.”

