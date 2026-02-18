Zazzaroni: “Chivu ha detto una cosa fuori luogo. E Bastoni mi ha deluso”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato anche dell'Inter

Marco Macca Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 17:12)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato anche dell'Inter a poche ore dalla partita di Champions League contro il Bodo:

Come vede l'Inter col Bodo? — "Tutti dicono grandi difficoltà sul quel sintetico, può essere che sia così. A me sembra una squadra talmente quadrata, che ha due cambi eccezionali davanti. Mi sembra difficile che persa, anche se a Bodo hanno perso in tante".

E sulle dichiarazioni di Chivu? — "Si è accorto subito che sabato ha detto qualcosa fuori luogo, poi gli è capitato quella cosa in partita... le ultime dichiarazioni e i moralisti? Ci saranno sempre, i social sono pieni di giudici, pm, che giudicano tutto. E' aria fritta dire certe cose, sono frasi di circostanza quando non sai come uscire da certe cose. Vuoi ridurre le simulazioni? Intervieni col VAR, li squalifichi e multa da 100mila euro. E' evidente che in un gioco il bluff è previsto, ma è previsto anche un giudice che può intervenire. Se passi sopra le simulazioni, il calciatore simula".

Chi l'ha sorpresa negativamente in questo caso? — "Bastoni e l'esultanza. Chivu ha capito secondo me l'errore e non farà più dichiarazioni di questo tipo. Ha il suo interesse, vuole tenere un certo equilibrio nello spogliatoio. Marotta ha perso un'occasione per stare zitto. Non può fare il tifoso e tirare fuori certi precedenti. C'è la cultura dell'interesse personale nel cacio, ognuno pensa per sé e per i propri colori. A ogni vantaggio che avrà, tirerà fuori i vantaggi degli altri. E non cambieremo questa cultura".

(Fonte: TMW Radio)