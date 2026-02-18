Haitam Aleesami, calciatore del Bodo/Glimt, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia della gara contro l'Inter: "Noi cerchiamo sempre di fare una buona prestazione: si parla sempre di performance qui, non di vincere. Si toglie l'ansia di fare risultato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bodo, Aleesami: “Inter veramente forte. Campo sintetico? Un po’ condiziona ma…”
news
Bodo, Aleesami: “Inter veramente forte. Campo sintetico? Un po’ condiziona ma…”
Haitam Aleesami, calciatore del Bodo/Glimt, ha parlato ai microfoni di Prime Video alla vigilia della gara contro l'Inter
Abbiamo una squadra forte: è un collettivo veramente forte. Abbiamo visto che possiamo battere tutti, qui è venuto il City e abbiamo fatto una grande prestazione: poi siamo andati a Madrid e siamo passati coi 3 punti. Domani affrontiamo un'altra squadra veramente forte.
Il sintetico? Dipende dal freddo che c'è: qui la palla viaggia molto più veloce, sarà un po' diverso per l'Inter. Ma alla fine è sempre lo stesso sport: hanno un giorno per provare sul campo ma è un po' diverso, la palla va veloce. Se non sei abituato un po' ti condiziona: ma non troppo: è lo stesso sport".
© RIPRODUZIONE RISERVATA