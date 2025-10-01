Intervistato da Sport.tv, il centrocampista dell'Inter Zielinski si è mostrato entusiasta del lavoro fin qui svolto con il nuovo tecnico Chivu:
Zielinski: “Mi trovo benissimo con Chivu, è fortissimo. Lavoriamo tanto e ci divertiamo”
Mi trovo benissimo, mister Chivu è davvero bravissimo e fortissimo. La parte tattica, mentale, tutto, mi piace davvero tutto. Negli allenamenti stiamo lavorando tanto e bene. Ci divertiamo tanto, siamo contenti della quarta vittoria consecutiva. Vogliamo vincere la prossima, siamo l'Inter. Dobbiamo andare alla sosta con 12 punti, con la consapevolezza di essere forti
