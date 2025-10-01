FC Inter 1908
Zielinski: “Mi trovo benissimo con Chivu, è fortissimo. Lavoriamo tanto e ci divertiamo”

Intervistato da Sport.tv, il centrocampista dell'Inter si è mostrato entusiasta del lavoro fin qui svolto con il nuovo tecnico
Intervistato da Sport.tv, il centrocampista dell'Inter Zielinski si è mostrato entusiasta del lavoro fin qui svolto con il nuovo tecnico Chivu:

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 30: Piotr Zielinski of FC Internazionale reacts with Manuel Akanji during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between FC Internazionale Milano and SK Slavia Praha at Stadio San Siro on September 30, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Mi trovo benissimo, mister Chivu è davvero bravissimo e fortissimo. La parte tattica, mentale, tutto, mi piace davvero tutto. Negli allenamenti stiamo lavorando tanto e bene. Ci divertiamo tanto, siamo contenti della quarta vittoria consecutiva. Vogliamo vincere la prossima, siamo l'Inter. Dobbiamo andare alla sosta con 12 punti, con la consapevolezza di essere forti

