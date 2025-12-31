In vista della prossima stagione, l'Inter si troverà a dover prendere una decisione importante, visto che ci sarà da scegliere il successore di Sommer tra i pali nerazzurri. Tra i nomi più chiacchierati c'è Guglielmo Vicario, che Walter Zenga ha allenato ai tempi del Cagliari. Ecco l'opinione dell'Uomo Ragno a Tuttosport:

«Se mi chiedi di Vicario all’Inter con me sfondi una porta aperta. Non ho dubbi e ti dico subito di sì. Parliamo di un portiere davvero forte e di un ragazzo perbene. Vederlo tra i pali nerazzurri mi piacerebbe particolarmente come soluzione, ma sarebbero altrettanto validi i nomi di Caprile e Carnesecchi».