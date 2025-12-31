In vista della prossima stagione, l'Inter si troverà a dover prendere una decisione importante, visto che ci sarà da scegliere il successore di Sommer tra i pali nerazzurri. Tra i nomi più chiacchierati c'è Guglielmo Vicario, che Walter Zenga ha allenato ai tempi del Cagliari. Ecco l'opinione dell'Uomo Ragno a Tuttosport:
Zenga: “Vicario-Inter? Sfondate porta aperta, dico subito sì! E faccio anche altri due nomi”
«Se mi chiedi di Vicario all’Inter con me sfondi una porta aperta. Non ho dubbi e ti dico subito di sì. Parliamo di un portiere davvero forte e di un ragazzo perbene. Vederlo tra i pali nerazzurri mi piacerebbe particolarmente come soluzione, ma sarebbero altrettanto validi i nomi di Caprile e Carnesecchi».
Lei ha puntato su Vicario in tempi sospetti: cosa la colpì in particolare?—
«Vic ha un grande pregio: vive per il calcio e non usa il calcio per vivere. Non è poco di questi tempi, fi datevi. È rimasto sempre il ragazzo degli inizi: i soldi e il successo non l’hanno cambiato affatto. Una qualità non di poco conto».
Dal punto di vista tecnico invece?—
«È un portiere forte, completo: esplosivo tra i pali. Se l’ho fatto giocare ai tempi, un motivo ci sarà (risata, ndr)...».
(Fonte: Tuttosport)
