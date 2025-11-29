Intervistato da Il Giornale, Walter Zenga ha parlato anche di politica raccontando anche di quando ha ricevuto una proposta per un ruolo istituzionale.
Zenga: “Io in politica? La Russa mi propose questo ruolo: ecco perché dissi no”
Walter, sei stato mai tentato dalla politica?
«Io sono molto amico di La Russa. Un giorno di tanti anni fa Ignazio mi chiamò e mi disse: 'Andiamo a Roma che devo presentarti a un mio amico importante'. Gli diedi retta. Mi portò in un ristorante vicino a Montecitorio, dopo dieci minuti si presentò Fini».
E che successe?
«Volevano che entrassi in politica. Se non ricordo male mi proposero di fare l'assessore allo Sport a Milano».
E non hai accettato?
«Il giorno dopo mi arrivò una proposta per andare a fare l'allenatore in Romania. Pensai che era un lavoro più adatto a me».
Oggi in politica sei più vicino alla Meloni o alla Schlein?
«Ma alla Meloni, senza nessun dubbio. È e resterà lei il mio punto di riferimento. Anche se».
Anche se?
«C'è un tema su cui dissento».
Quale?
«Sai che c'è un mio post, del 2012, nel quale parlo della Palestina e dico che la politica israeliana verso i palestinesi è di genocidio? Pensa: 13 anni fa».
Sei pro Pal?
«Sì, invece il governo Meloni sta con Israele. Però io resto dalla parte del governo e della Meloni».
