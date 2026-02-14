«Sì, mentre l’anno successivo, sempre dal dischetto, calciò fortissimo all’incrocio. Se mi avesse preso sarei finito dentro la porta col pallone. Aveva provato a beffarmi con un pallonetto dopo un’azione incredibile, ma tolsi la sfera dalla porta mandandola in angolo. Poi segnò su rigore nell’azione successiva. Mi diede un buffetto sulla testa dopo aver segnato. Un segno di rispetto di un campione. All’epoca era così, c’era stima reciproca».

«All’epoca facevamo finta di litigare, ci mettevamo d’accordo per far uscire delle cose. Se ho giocato titolare in Nazionale tanti anni è perché dietro di me c’era lui che spingeva. Mi spronava. Ho sempre avuto un gran rispetto, e sono felice che adesso stia bene. Ha vinto la partita della vita. Quand’è stato male ho rotto le scatole al figlio per avere notizie, ero in prima fila alla presentazione del suo libro».