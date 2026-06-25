Pruzzo: “Muro Roma per Kone? Ma quale muro? Guardate Palestra e…”

L'ex Roma Roberto Pruzzo , intervenuto a Radio Radio, ha parlato del mercato della Roma. I giallorossi devono fare almeno una cessione importante entro il 30 giugno per rientrare nei paletti imposti dall'UEFA.

Pruzzo ha parlato di Koné, citando anche l'esempio Palestra: "Fare muro per Koné? Ma quale muro… In un momento di difficoltà come questo del nostro calcio, guardate Palestra, è inutile mettersi lì a fare barricate.

Sono contento che Greenwood non abbia mercato, altrimenti rischi che arriva la grande squadra che invece di un milione gliene dà due. Se Koné, che è un buon giocatore, viene attenzionato dall’Atletico, che non bada a spese quando vuole un calciatore, arrivederci"