Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore spiega i motivi che lo hanno spinto ad accettare il Chievo

Gianni Pampinella Redattore 1 febbraio - 18:30

Douglas Costa riparte dalla Serie D. L'ex giocatore della Juventus vestirà la maglia del Chievo. "Amo le sfide, non vedo l’ora di rimettermi in gioco. Voglio aiutare la squadra a tornare tra i professionisti. Sono pronto", dice il brasiliano alla Gazzetta dello Sport.

"Tutto è nato grazie a Mario Balotelli, siamo molto amici. Lui mi ha fatto conoscere il presidente Laterza e il ds Fulco. Questa società ha una storia importante, ecco perché ho accettato subito. Nel gennaio 2019 ho pure segnato un gol al Chievo da avversario, dovevo farmi perdonare".

Le mancava l’Italia? — “Tantissimo. Tutte le volte che tornavo qui in vacanza provavo sensazioni bellissime. Ho incontrato tanti italiani in giro per il mondo, tutti mi hanno sempre voluto bene. Con la Juventus ho giocato tre stagioni fantastiche. Prima di arrivare a Verona abbiamo fatto tappa a Torino. Ho rivisto i luoghi a cui sono affezionato. Questo Paese è nel mio cuore”.

Nel 2015, Guardiola l’ha voluta al Bayern Monaco a tutti i costi. — “Pep mi ha cambiato la carriera. Dopo una partita tra Bayern e Shakhtar in Champions mi disse che avrei dovuto giocare per lui. È un allenatore fenomenale, vuole sempre il massimo e non si accontenta. Anche quando segnavamo 5-6 gol, lui ci chiedeva di attaccare ancora”.

Due anni dopo è arrivata l’occasione Juventus. Com’è nata la possibilità di trasferirsi in Serie A? — “Ancora una volta grazie a un amico, in quel caso fu Alex Sandro. C’erano stati dei contatti con l’Inter, mi chiamò l’allora direttore sportivo Fabio Paratici: erano decisi a prendermi. Così accettai la Juventus”.

(Gazzetta dello Sport)