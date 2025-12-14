A pochi minuti dal fischio d'inizio di Genoa-Inter, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Noi dobbiamo fare il nostro, fare il nostro gioco e la nostra qualità cercando di vincere la partita, è questa l'unica cosa che ci interessa. Lo sappiamo che stanno vivendo un buon momento, ma abbiamo tutto per vincere questa gara. Sconfitta in Champions? Penso che ci lascia carica, se perdi una partita non meritatamente cerchi subito di riscattarti. Abbiamo una grandissima occasione, vogliamo dimostrare la nostra qualità e vincere. Momento migliore? Sono contento, sto bene fisicamente, cosa che da quando sono arrivato all'Inter non è stato così. Ora sto bene e cerco di dare tutto per vincere".