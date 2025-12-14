FC Inter 1908
Colombo: “Oggi possiamo regalare una grande gioia a tutta la città, siamo carichi”

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Inter. Le sue parole
Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Inter. Le sue parole: "Siamo carichi, la viviamo bene: arriviamo da un momento positivo ma non ci dimentichiamo dove eravamo.

Oggi possiamo regalare una grande gioia a tutta la città. Siamo cambiati nella mentalità, abbiamo preso consapevolezza di quello che non andava: siamo ripartiti con una grinta diversa. La fiducia per ogni giocatore è importantissima: mi sono guardato allo specchio, ho capito dove sbagliavo e questa è la strada".

