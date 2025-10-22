Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria contro l'USG

Marco Astori Redattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 09:20)

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria contro l'Union Saint-Gilloise: "Sapevamo delle difficoltà, ma non così tante all'inizio: dopo 2-3 schiaffi ci siamo svegliati e abbiamo messo a posto le cose. Loro sono un'ottima squadra, si sapeva che davanti al loro pubblico con l'intensità ci potevano mettere in difficoltà: ma contava vincere, abbiamo mostrato tanta qualità e non abbiamo subito gol.

Buona classifica, andiamo avanti passo dopo passo. L'approccio poteva essere diverso, loro hanno creato occasioni ma siamo stati bravi a non subire gol: c'è anche la bravura degli avversari. Loro hanno preparato bene le palle inattive, dobbiamo migliorare sotto quel punto di vista. Ma l'importante era vincere, abbiamo mostrato grande qualità e ce la godiamo.

Se ognuno sa di dover dare il proprio contributo? Il Mister è bravissimo, mette tutti al centro: ci guarda negli allenamenti, vede la nostra forma e ci dà le opportunità nelle partite. Siamo tutti pronti, la cosa bellissima che fa è far giocare tutti, gira la squadra: è un bene non avere solo 11 titolari che giocano sempre. Chi è in panchina deve essere sempre pronto per dare il proprio contributo come deve essere nelle grandi squadre. Napoli? Ci sarà sicuramente la voglia di vincere, è il nostro obiettivo: siamo solo all'ottava giornata e c'è tempo, ma andremo a fare la nostra partita provando a portare i tre punti a Milano che sono importanti".