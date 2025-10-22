FC Inter 1908
Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria contro l'USG
Marco Astori
Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha commentato così la vittoria contro l'Union Saint-Gilloise: "Sapevamo delle difficoltà, ma non così tante all'inizio: dopo 2-3 schiaffi ci siamo svegliati e abbiamo messo a posto le cose. Loro sono un'ottima squadra, si sapeva che davanti al loro pubblico con l'intensità ci potevano mettere in difficoltà: ma contava vincere, abbiamo mostrato tanta qualità e non abbiamo subito gol.

Zielinski: “Dopo 2-3 schiaffi ci siamo svegliati! Chivu? Sta facendo questa cosa bellissima”- immagine 2
Getty Images

Buona classifica, andiamo avanti passo dopo passo. L'approccio poteva essere diverso, loro hanno creato occasioni ma siamo stati bravi a non subire gol: c'è anche la bravura degli avversari. Loro hanno preparato bene le palle inattive, dobbiamo migliorare sotto quel punto di vista. Ma l'importante era vincere, abbiamo mostrato grande qualità e ce la godiamo.

Zielinski: “Dopo 2-3 schiaffi ci siamo svegliati! Chivu? Sta facendo questa cosa bellissima”- immagine 3
Getty Images

Se ognuno sa di dover dare il proprio contributo? Il Mister è bravissimo, mette tutti al centro: ci guarda negli allenamenti, vede la nostra forma e ci dà le opportunità nelle partite. Siamo tutti pronti, la cosa bellissima che fa è far giocare tutti, gira la squadra: è un bene non avere solo 11 titolari che giocano sempre. Chi è in panchina deve essere sempre pronto per dare il proprio contributo come deve essere nelle grandi squadre. Napoli? Ci sarà sicuramente la voglia di vincere, è il nostro obiettivo: siamo solo all'ottava giornata e c'è tempo, ma andremo a fare la nostra partita provando a portare i tre punti a Milano che sono importanti".

