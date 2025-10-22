L'esterno del Napoli che finora ha trovato poco spazio con Antonio Conte, intervistato da Ziggo Sport, ha commentato duramente il KO di ieri

Noa Lang si sfoga. L'esterno del Napoli che finora ha trovato poco spazio con Antonio Conte, intervistato da Ziggo Sport, ha commentato duramente la pesante sconfitta contro il Psv Eindhoven : "Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto.

Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è adesso. Non ho altra scelta. La partita è stata scandalosa. Siamo stati semplicemente surclassati.