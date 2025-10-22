FC Inter 1908
Napoli, sfogo Lang: “Parlato una volta con Conte. 6-2 scandaloso. Meglio non dica nulla su…”

L'esterno del Napoli che finora ha trovato poco spazio con Antonio Conte, intervistato da Ziggo Sport, ha commentato duramente il KO di ieri
Marco Astori
Noa Lang si sfoga. L'esterno del Napoli che finora ha trovato poco spazio con Antonio Conte, intervistato da Ziggo Sport, ha commentato duramente la pesante sconfitta contro il Psv Eindhoven: "Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto.

Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è adesso. Non ho altra scelta. La partita è stata scandalosa. Siamo stati semplicemente surclassati.

Se parlo con l'allenatore? No, non così tanto. Sì... gli ho parlato una volta, ma ora stiamo parlando della partita che è più rilevante".

