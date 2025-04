Dino Zoff, ex portiere, capitano e ct della Nazionale, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua anche sulla corsa scudetto, con il Napoli che ha approfittato del doppio ko dell'Inter contro Bologna e Roma per portarsi in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sui nerazzurri: "L'Inter è in calo e il Napoli ora sta bene. Ma sarà testa a testa fino alla fine".