Le parole dell'ex portiere: "Il Napoli m’ha sorpreso in positivo per la sua determinazione nel volere il pareggio che poi è arrivato"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così del Napoli di Antonio Conte: "Con l’Inter mi ha fatto una grande impressione, i nerazzurri non uscivano dalla loro area nel secondo tempo. Il Napoli m’ha sorpreso in positivo per la sua determinazione nel volere il pareggio che poi è arrivato.