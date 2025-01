Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Sulla carta dico che l’Inter è la candidata principale a poter vincere lo scudetto, ma anche l’Inter può avere qualche problema nonostante la rosa di tutto rispetto. Il campionato è lungo, si gioca tanto e le componenti sono tante. Il Napoli può lavorare un po’ meglio, ma potrà dire la sua per lo scudetto".